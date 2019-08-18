رئيس النمسا والمستشارة الفيدرالية يطالبان بحملات انتخابية نظيفة

طالب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، الأحزاب السياسية في البلاد بحملات انتخابية نظيفة قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر المقبل.



وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات اليوم الأحد- إن الحديث عن الائتلافات الحكومية وتحالف الأحزاب سابق لأوانه، وهناك الكثير من الوقت بعد الانتخابات لدارسة الموقف والخيارات الممكنة.



وأضاف فان دير بيلين - وهو زعيم سابق لحزب الخضر النمساوي - أن الخلافات الحزبية ليست شاسعة، وهناك توافق على قضايا محلية ودولية عديدة، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في ظل حملات نظيفة وفي أطر تقوم على العدالة والشفافية.



من جانبها، قالت المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين أن العمل الجماعي الناجح كان تقليدًا نمساويًا جيدًا ويجب الحفاظ عليه ودعم استمراريته.

وناشدت المستشارة النمساوية - خلال حضورها مهرجان في مدينة (سالزبورج) اليوم - جميع الأحزاب بتوافر الإرادة السياسية لاحتواء الخلافات وتسوية الصراعات القائمة والتي انزلقت إلى التشهير وإطلاق الشائعات.. منوهة بضرورة تحمل الأحزاب مسؤوليتها في أن يكونوا أكثر جدية وأن يراعوا الخط الفاصل دائمًا بين الشأنين العام والخاص والقيام بحملات انتخابية نزيهة وموضوعية.