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عالم

السفارة الأمريكية ببيروت: الجيش اللبناني تسلم مدرعات وأسلحة بـ60 مليون دولار

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة سلمت الجيش اللبناني في غضون الأسبوع الماضي أسلحة ومعدات بقيمة 60 مليون دولار ؛ وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية المخصصة للقوات المسلحة اللبنانية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها اليوم إن الجيش اللبناني تسلم 150 آلية مدرعة جديدة، وأسلحة، وأجهزة اتصالات وقطع غيار ومعدات أخرى على مدى يومي الأربعاء الماضي وأمس السبت، مشيرة إلى أن قيمة هاتين الشحنتين تبلغ حوالي 60 مليون دولار وأنها تمثل جزءا من الالتزام الأمريكي طويل الأمد والمستمر بأمن لبنان.

وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء الماضي تسلمه 150 عربة قتال مدرعة متعددة المهام من طراز (هامفي) مقدمة على سبيل الهبة من السلطات الأمريكية.

ويعتمد الجيش اللبناني في الجزء الأكبر من عملية التسلح وتطوير العتاد والمعدات، وبما يقارب نحو 90% على المساعدات الدولية التي تقدمها الدول الغربية الداعمة والمانحة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.

وتقدم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية إلى لبنان عبر مصدرين الأول هو (الهبات) من خلال وزارة الدفاع الأمريكية، وتشمل معدات عسكرية يعود اختيارها للجهة المانحة، والثاني هو (برنامج المساعدات العسكرية المخصصة للبنان عبر وزارة الخارجية الأمريكية)، بحيث تحدد قيادة الجيش اللبناني أنواع العتاد والمعدات والأسلحة التي تحتاجها، على أن يتم توفيرها من ضمن الموازنة الأمريكية المحددة لهذا الغرض.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن أكد - خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان في شهر مارس الماضي - استمرار بلاده في تقديم الدعم والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة اللبنانية بوصفها شريكا استراتيجيا في محاربة الإرهاب.

وكثفت الولايات المتحدة على مدى الشهور الأخيرة من وتيرة المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى الجيش اللبناني، حيث تسلم الجيش منتصف شهر أبريل الماضي عتادا عسكريا بقيمة 15 مليون دولار على سبيل الهبة من السلطات الأمريكية، إلى جانب تسلمه في شهر فبراير الماضي شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر، تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار، وتمثل مكونا رئيسيا لطائرات (سوبر توكانو) الحديثة والتي سبق للولايات المتحدة تقديمها إلى القوات الجوية اللبنانية وتستخدم في الأغراض القتالية والاستطلاع.

وكان الجيش اللبناني قد تسلم أيضا على مدى الشهور الماضية دفعات متتالية من آليات القتال المدرعة من طراز (برادلي) مع المكونات العائدة لها.. وسبق وأعلنت الإدارة الأمريكية التزامها الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من ملياري دولار في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني.

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