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رياضة

محمد الغندور ينضم للإنتاج الحربى 4 مواسم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:56 م
محمد الغندور
محمد الغندور
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وقع محمد عصام الغندور، حارس مرمى شباب الأهلى، على عقود انتقاله بشكل رسمى، لنادي الإنتاج الحربى، لمدة 4 مواسم قادمة، فى صفقة انتقال حر.

وحضر الحارس اليوم الأحد، إلى نادى الانتاج الحربى لإنهاء إجراءات الصفقة، بصحبة وكيل أعماله الدكتور أحمد كمال سلطان، وفى حضور اللواء أشرف عامر، رئيس النادى، وخالد مهدى المشرف على الكرة.

وكان الغندور، محط أنظار عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، خاصة وادى دجلة وسموحة والاتحاد السكندرى، لكن اللاعب فضل الانضمام لصفوف الانتاج الحربى، فى ظل وجود فرصة كبيرة لمشاركته أساسيًا فى الموسم المقبل.

يذكر أن الإنتاج الحربي تعاقد مع كل من إبراهيم عبدالخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسي على سبيل الإعارة من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت، ومصطفى البدري من الأهلي.

كان محمد عصام الغندور قد حرس مرمى منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، في عام 2017، وهى البطولة التى شهدت تألق اللاعب وظهوره بشكل ملفت للأنظار، ورشحه البعض للانضمام للفريق الأول بالأهلى.

صاحب الـ22 عامًا قضى الموسم الماضي معارًا لنادي جمهورية شبين في دوري الدرجة الثانية المصري، كما سبق ولعب فى نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة أيضًا.

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