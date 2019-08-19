"الإحصاء": خروج 1.5 مليون عاطل من صفوف البطالة منذ 2016

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن خروج أكثر من 1.5 مليون عاطل من صفوف البطالة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، بعد أن تقلص عدد المتعطلين إلى 2.094 مليون عاطل خلال عام 2019، مقابل 3.6 مليون عاطل خلال عام 2016، لافتًا إلى أن جهود الدولة نجحت في إتاحة 644 ألف فرصة عمل خلال عامين ونصف.



وأوضح التقرير، الذي حصلت "الدستور"، على نسخة منه، أن معدلات البطالة بدأت في التراجع بشكل ملحوظ منذ عام 2014، حينما تراجعت من 13.2% الي 13%، ثم 12.8% في عام 2015، و11.8% في عام 2017، وصولًا إلى 9.9% عام 2018، و7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.