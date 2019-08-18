محمد الباز يستضيف ثروت الخرباوي وحديث خاص عن جرائم الإخوان على مدار التاريخ

يستضيف الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، ثروت الخرباوى، المفكر الإسلامي، الذي يستكمل سلسلة حوارات كشف خزائن وأسرار تنظيم الإخوان الإرهابي، والجرائم التى ارتكبتها الجماعة على مدار التاريخ منذ تأسيسها حتى هذه اللحظة.





ويتحدث الخرباوى، فى لقائه الليلة مع الدكتور محمد الباز، عن عبدالرحمن السندي المسئول عن التنظيم السري للإخوان، ولماذا كان يلقب بالرجل الأخطر بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وتاريخ هذا الرجل الغامض، وأسرار علاقته بعبدالحكيم عامر، ثم صلته بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر.



