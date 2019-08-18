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مصر

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان الدور الثاني

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:58 م
جريدة الدستور
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أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 1334 طالبًا وطالبة، ومادة التربية الوطنية بإجمالي 615 طالبًا وطالبة، وذلك في ثاني أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 2019 داخل 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "المكفوفين" امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية "الورقة الثانية" بإجمالي 3 طلاب، وفي مادة التربية الوطنية بإجمالي طالب.

وقال مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان خالد عبد الحكم، في بيان اليوم: "إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط، دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية".

وأضاف "عبدالحكم"، "أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات"، موضحًا أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لم تتلق أية ملاحظات.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية سوف يؤدون غدًا الاثنين، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 27514 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى "الورقة الأولى" بإجمالي طالب، وفي مادة علم النفس بإجمالي طالب.

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