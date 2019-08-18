أوقاف الأقصر تعلن موعد الاختبار التحريري للواعظات المتطوعات

أعلن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، أن الاختبارات التحريرية للمتقدمات للحصول على تصريح واعظة متطوعة، من جميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أي جهة تتبع الأزهر الشريف، ستعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر القادم بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية.



وأوضح عبدالدايم- في بيان له اليوم- أن من لهن حق دخول الاختبار التحريري في المسابقة 4 من الواعظات هن (لطيفة تقي محمد حسين، أسماء محمود بدوى حمدين، عايدة حسن أحمد مكي، شريهان محمد عمر محمد).. مؤكدًا أنه لن يسمح للممتحنة بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي على أن يكون مثبتًا بها طبيعة الوظيفة المتفقة مع شروط الإعلان، أو إفادة من جهة العمل وصورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي.



وقال إن هذه الأسماء هي من تنطبق عليها الشروط وفق التقديم على الموقع، وفي حالة انطباق الشروط وعدم وجود الاسم فعلى المتسابقة أن تتقدم بأوراقها للمكتب الفني للمسابقات والامتحانات بقطاع المديريات الديوان العام بالوزارة خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.