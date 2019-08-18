بدا اليوم ختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى

تًقام اليوم الأحد السابعة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى لمناطق الجيزة الفيوم وبنى سويف تحت إشراف سامى فاروق، المخطط البدني لحكام مصر، ورئيس لجنة اللياقة البدنية ومعاونيه عصام حسنين، ومحمد غازي، وحسن جنادي، وعماد يوسف، ومحمود رشدي، وصالح عبدالحميد، وأحمد سليمان، وحسين أنور.



تشمل الاختبارات الامتحان الأول سرعات 40 مترا، والاختبار الثاني 75 مترا فى 15 ثانية و25 مترا فى 20 ثانية راحة يتم تكرار ذلك 40 مرة خلال 10 لفات على مضمار الملعب الـ 400 متر وهذا هو اختبارات حكام الساحة محليا.







