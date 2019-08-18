"ذهبيتان وبرونزية" للجودو المصري بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب

حصد أبطال الجودو المصري، اليوم الأحد، ثلاث ميداليات - ذهبيتان وبرونزية -، ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتمكن رمضان درويش من حصد الميدالية الذهبية لوزن "100 كيلو جرام" في منافسات الجودو بدورة الألعاب الإفريقية، بعد فوزه على بطل المغرب بـ"الايبون"، كما نجح زميله علي حازم في الحصول على ذهبية جديدة للجودو المصري ضمن منافسات وزن "90 كيلو جراما" بعد فوزه على بطل تونس.

وحصدت المصرية كريمان شفيق الميدالية البرونزية لمنافسات وزن "78 كيلو جراما" ضمن رياضة الجودو أيضا.

جدير بالذكر أن البعثة المصرية تشارك في 24 لعبة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، حيث تضم البعثة 298 لاعبا ولاعبة.