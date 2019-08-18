كاريمان كامل تقتنص برونزية في الجودو بالمغرب

توجت لاعبة الجودو المصرية كاريمان كامل ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية في المغرب، في وزن فوق 78 كجم.



وفازت كاريمان في مباراة الترضية على زميلتها لاعبة المنتخب المصري سلمى الشاذلي، على صالة مولاي الأمير عبد الله بمدينة الرباط المغربية.



وبات منتخب مصر للجودو يمتلك في جعبته حاليا 4 ميداليات ذهبية بالإضافة إلى 4 برونزيات.