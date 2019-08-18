يد الأهلي يضم عبدالعزيزإيهاب الي صفوفه

قال رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الانتهاء من إتمام إجراءات التعاقد مع عبدالعزيز إيهاب، لاعب منتخب الشباب لكرة اليد، قادما من صفوف نادي سموحة لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.



وأوضح أن اللاعب قام بالتوقيع على عقود الانتقال للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، بعد أن أنهى النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد معه.



وأوضح أن اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرا لما يملكه من مقومات فنية مميزة ظهرت خلال مشاركته وتتويجه مع منتخب الشباب بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم بإسبانيا، الى جانب تمسكه بالانتقال إلى الأهلي رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية.

