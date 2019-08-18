الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني بـ"ثقافة المنيا"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد بيت ثقافة جاهين محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" بمؤسسة التربية البنين الأيتام بحي جاهين بالمنيا، حاضرها د. أسامة نجيب التلاوي.



وأوضح "التلاوي" خلالها أهمية بناء الشخصية الوطنية للمواطن المصرى عامة والشباب خاصة فهم حاملين راية الوطن على أعتاقهم وضرورة معرفة قيمة وطنهم ومقداره بين جميع دول العالم، وأشار إلى الدور المشرف للشباب في مراحل التاريخ الوطني وكان أبرزهم من الشباب مصطفي كامل وأحمد عرابي، فيجب النهوض بالشباب أولا حتى نستطيع النهوض بالوطن وبنائه من خلال الأفكار البناءة التى تبنى مجتمع مثقف واعى يحارب الفساد ويحارب الأفكار المتطرفة والهدامة.



نفذت مكتبة ابوان الثقافية ورشة تعليم كورشية مع المدربة ايمان رجب، وتهدف إلي تدريب الفتيات على حرفة تستفيد منها وتزود بها دخل الأسرة، وضمن عروض سينما الطفل قدم قصر ثقافة المنيا عرض لفيلم "حلم الزيتون" وتدور أحداثه عن القضية الفلسطينية والنكبه فى تسلسل وبطريقه مبسطة للأطفال، كما ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "مكان جيد لسلحفاة محنطة" من تأليف ممدوح رزق، وتتناول عوالم القصص بشكل فريد، تخلط الأحلام والحقائق، ولايمكن الإلمام بها ولا بعوالمها في سطور كهذه، وإنما ينبغي أن تُقرأ وبعناية.