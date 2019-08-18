انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو، الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة وذلك لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في 15 مايو، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق بدون وقوع إصابات.