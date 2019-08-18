حريق هائل في بنجلاديش يلتهم 15 ألف منزل ويشرد 50 ألف شخص

اندلع حريق هائل في أحد الأحياء العشوائية الفقيرة بالعاصمة البنجالية داكا، التهم 15 ألف منزل، وشرد قرابة 50 ألف شخص، فيما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، بينما تم تسجيل إصابات كثيرة.



فقد تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بعد 6 ساعات من اندلاعه، وستوفر الحكومة المأوى لمن فقدوا منازلهم جراء الحريق، فيما لم تتوافر أي معلومات عن أسباب الحريق.



يذكر أن معظم سكان الحي هم من الفقراء، وكان الكثير منهم خارج المنازل بسبب عطلة عيد الأضحى حين شبت النيران في الحي.



وكانت الحرائق قد أودت بحياة 80 شخصا، في شهر فبراير الماضي، في داكا، كما قتل 9 في حريق آخر اندلع في مدينة تشيتاونج الساحلية.