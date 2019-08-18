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محافظات

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثاني بعدة محافظات

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:43 م
جريدة الدستور
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أدى طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بعدة محافظات اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وذلك وسط تواجد أمني مكثف؛ لتأمين المدارس من الدخل والخارج وإحباط أية محاولة للغش الجماعي.

ففي الشرقية، قال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة رمضان عبد الحميد: "إن 104 طلاب وطالبات أدوا امتحان الدور الثاني بالثانوية العامة في المادتين السابق ذكرهما، وذلك أمام 23 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية".

وأضاف عبد الحميد أن الهدوء ساد جميع اللجان ولم يتم ضبط أية حالات غش فردي أو جماعي، مشيرًا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ومن نماذج الوزارة.

وفي كفر الشيخ، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور إسماعيل طه: "إن 19 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات في مادة اللغة الفرنسية في 11 لجنة وغاب 11 طالبًا وطالبة، كما أدى 8 طلاب امتحان مادة التربية الوطنية وغاب 8 طلاب".

وأضاف طه: "أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لم ترصد أية مخالفات أو حالات غش أوشكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم"، مشيرا إلى توفير كل احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بـ21 استراحة منهم 9 استراحات للسيدات.

وفي الغربية، قال المحافظ هشام السعيد: "إن 24 طالبًا وطالبة قد أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية أمام 13 لجنة على مستوى المحافظة، حيث غاب عن أداء الامتحان 11 طالبًا وطالبة.. أما في مادة التربية الوطنية حضر 8 طلاب وغاب 11 طالبًا"، مؤكدًا توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات وتأمين جميع اللجان.

وفي الدقهلية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي عبد الرؤوف: "إنه في الفترة الأولى أدى 33 طالبًا وطالبه امتحان اللغة الفرنسية واللغة الألمانية، وفي الفترة الثانية أدى 25 طالبًا وطالبة امتحان التربية الوطنية"، موضحًا أن غرفة العمليات لم ترصد أية مخالفات أو حالات غش أوشكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وفي دمياط، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة السيد أحمد سويلم: "إن 13 طالبًا وطالبة أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية بينما تغيب طالبان، وفي مادة التربية الوطنية أدى الامتحان 10 طلاب وتغيب طالبان، وذلك في 10 لجان على مستوى المحافظة".

وأضاف سويلم: "أن غرفة العمليات لم ترصد أية شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، كما أنه تم تسهيل إجراءات وأعمال الامتحانات وتأمين محيط اللجان وتوفير الهدوء اللازم للطلاب".

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