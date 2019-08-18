تجديد حبس متهمة بالانتماء لجماعة إرهابية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تجديد حبس متهمة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 9552017 حصر أمن دولة عليا.



ووجهت النيابة للمتهمة في القضية ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.



