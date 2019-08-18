"سلامتك تهمنا".. حملة للتوعية بمخاطر إلقاء الحجارة على القطارات

أطلقت وزارة النقل حملة توعية في مرفق هيئة السكة الحديد تحت شعار "سلامتك تهمنا"، وذلك لمناهضة التصرفات الخاطئة التي يقوم بها الكثير من المواطنين تجاه المرفق مما ينتج عنها الكثير من المشكلات الفنية داخل المرفق.



وشملت حملة "سلامتك تهمنا"، التوعية بمخاطر ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات أثناء مسيرها وهو ما ينتج عنه التسبب فى وقوع خسائر فادحة للمرفق إلي جانب التسبب في حدوث إصابات للركاب داخل المرفق وتسبب الأمر في وفاة بعض الأشخاص.



وأكدت وزارة النقل، على أن مثل تلك الأفعال تتسبب في خسائر للهيئة وتقلل من إمكانية التقدم، وناشدت الوزارة المواطنين بالتوعية والالتزام بالضوابط الخاصة بالهيئة منعا لوقوع أى مشكلات من شأنها التأثير السلبي على المرفق.