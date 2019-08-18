مستقبل وطن: احتفالية العلم دفعة لخلق طموحات جديدة للمهتمين بالبحث العلمي

أكد عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن،عبدالله سعيد، أن احتفال الدولة والقيادة السياسية بعيد العلم إنما هو تأكيد على إن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والابتكار كان وما زال من أولويات مصر الحديثة، مشيرا إلي أن الأفكار أدت إلى إطلاق بنك المعرفة المصرى وإعادة تقليد الاحتفال بعيد العلم يعد إشارة واضحة إلى أن الدولة تولى العلم والعلماء أهمية كبرى، فالعلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع.



ووصف سعيد، في تصريحات صحفية له أن لحظات التكريم تبقى في الذاكرة وخصوصًا حينما تكون من الدولة، مؤكدا أن احتفالية العلم دفعة للاستمرار وخلق طموحات جديدة لكل المهتمين بمجال البحث العلمي، مشيدا باهتمام الدولة وتقديرها للعلماء وصولا إلى زيادة ميزانية البحث العلمي بنحو 7 مليارات جنيه والاهتمام بعمل مراكز بحثية وجامعات ذات صفة دولية، ما يضيف للبحث العلمي والتأكيد على أهميته.



وأشاد سعيد، أن تأكيد الرئيس على استمرار الدولة فى تنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية لا سيما عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالى والبحث العلمى، والبدء في إعادة صياغة بنية تشريعية طموحة ومتكاملة ومحفزة للبحث العلمى.



وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن الدولة اتجهت إلى جانب إنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية والدولية والتكنولوجية لإتاحة فرص تعليمية لائقة بابنائنا كما دعمت إنشاء مراكز للتميز العلمى ومكاتب نقل وتطوير التكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل مع دمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية بما يتلائم مع طبيعة العصر الذي نعيشه.