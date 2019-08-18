السكر يسجل 320 دولارًا للطن اليوم

شهدت أسعار السكر اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق التجارية، خلال بداية التعاملات المسائية بالأسواق التجارية، حيث سجل سعره نحو 320 دولارًا للطن مقابل نحو 313.5 دولار للطن أمس السبت، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.



وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، أن يصل حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام الجاري إلى نحو 2.740 مليون طن، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن خلال نفس الفترة.



وتبدأ السنة التسويقية لمحصول السكر فى مصر بين شهرى أكتوبر وسبتمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 إلى 3.3 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن.