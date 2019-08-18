عباس: فلسطين دولة مؤثرة في المجتمع الدولي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أن فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي.



جاء تصريحات عباس خلال تسلمه التقرير السنوي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي للعام 2018، من وزير الخارجية رياض المالكي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.



وقال الرئيس خلال اللقاء "إن لدينا طاقات بشرية فخورين بها، وهم بمثابة سفراء لفلسطين في كل بقاع العالم، لينقلوا الصورة الحقيقية لشعبنا الرازح تحت الاحتلال، لذلك فإن جهودكم واضحة وبصمتكم مؤثرة ولكم كل الدعم والتقدير"، وفقا لوكالة وفا.



وشدد عباس على ضرورة التعاون بين جميع الوزارات لإنجاح جهود الوزارة بشكل عام ووكالة التعاون الدولي بشكل خاص، وضرورة التعاون مع القطاع الخاص لإظهار دوره الايجابي في دعم اسم فلسطين ونقل حضارتها وتاريخها وثقافتها للعالم اجمع.