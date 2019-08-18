استقرار أسعار الذرة اليوم.. الطن يسجل 371.12 دولار
الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:36 م
هويدا سعيد - طارق عتمانطباعة
استقرت أسعار الذرة خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، بالأسواق التجارية، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل الطن نحو 371.12 دولارًا، مقارنة بنحو 360 دولارًا للطن أمس، بنسبة ارتفاع 0.05%.
في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم سبتمبر عند 6.02 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعة بنسبة 0.92 %.
وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.64% لتتداول على انخفاض عند 6.18 دولار للبوشل.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59 % فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.
في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم سبتمبر عند 6.02 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعة بنسبة 0.92 %.
وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.64% لتتداول على انخفاض عند 6.18 دولار للبوشل.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59 % فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.