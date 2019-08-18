حبس المتهمين بسرقة خزينة من داخل شركة في مدينة نصر

قررت نيابة أول مدينة نصر، الأحد، حبس 4 عاطلين وسائق 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة سرقة خزينة من داخل شركة أثاث.



تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من مالك إحدى شركات الأثاث باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة جهاز لاب توب، جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وسرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالي جاري حصره، وبعض الأوراق من داخل الشركة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 5 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12 مم، 6 طلقات من ذات العيار، فرد خرطوش عيار 16 مم، سيارة نقل قيادة أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعتلة حديدية".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع.



وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، جهاز لاب توب "المستولى عليهما"، والخزينة الحديدية المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية الكائنة بدائرة القسم.



وأقروا بأن جملة المبلغ المالي المستولى عليه 30 ألف جنيه وأنهم أنفقوا باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.