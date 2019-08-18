الجمال: السيسي حريص على ترسيخ معاني اهتمام الدولة بالعلم

قال نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب، اللواء سعد الجمال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على ترسيخ تلك المعانى بالاهتمام البالغ للدولة بالعلم والتعليم بكافة صوره كما حرص على حضور الاحتفال بعيد العلم عاما بعد عام وتكريم علماء مصر النابهين شبابهم وشيوخهم تقديرا لعطائهم وتحفيزا للجميع أن يحذوا حذوهم.



وأضاف الجمال، أن الرئيس السيسى واضحا فى أن الدولة تعمل بكل جهد وجد فى بناء الانسان المصرى باعتبارها أهم الثروات التي تمتلكها الأمة وأن العلم والحضارة المصرية على مدار التاريخ ظلت شامخة متحدية كل المحن التى مر بها الوطن كما ربط سيادته بين العلم والاقتصاد وأهمية البحث العلمي في بناء الاقتصاد القومى على أسس علمية سليمة.



وتابع نائب رئيس البرلمان العربى، قائلا:"ركب الحضارة لا يسير إلا بالعلم والمعرفة وهو ما نتطلعه جميعا ألا نتخلف عنه معتمدين فى ذلك على عقول شبابنا وعلمهم وثقافتهم ومن خلال ما توفره الدولة والقيادة السياسية من أسس وبنية تحتية علمية قوية راسخة ومن جامعات تكنولوجية تواكب العصر وتفتح طريق المستقبل.