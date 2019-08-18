تحصين 214 ألفا و520 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 214 ألفا و520 رأس ماشية ضد أمراض: الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، خلال الفترة من 22 يونيو الماضي حتى 8 أغسطس الجاري، حيث تم تحقيق المستهدف من الحملة بنسبة 122.8 %، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية و"الداجنة" وبذل كل الجهود لتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية، وتنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد أمراض: الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، و"الترقيم"، والتسجيل للثروة الحيوانية.



وصرح محافظ كفرالشيخ - في البيان الختامي للحملة القومية الثانية للعام الجاري اليوم الأحد، بأن جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة تمكنت من تحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وبمشاركة الإدارات المختصة.



ومن جانبه قال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، وكيل الوزارة ومدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم تحصين 140 ألفا و222 رأس أبقار بتعداد حيوانات 99 و431 حيوانا، ونسبة تحصين 141%، و66 ألفا و474 رأس جاموس، بتعداد 61 ألفا و799 حيوان ونسبة تحصين 107.5%، و7824 رأس أغنام وماعز بتعداد 13 ألفا و386 حيوانا، ونسبة تحصين 58.4%، بإجمالي 214 ألفا و520 رأس ماشية بتعداد 174 ألفا و616 حيوانا، ليتم تحقيق المستهدف من الحملة بنسبة 122.8%، مشيدًا بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة، نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.