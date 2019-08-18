استمرار تشغيل "قطارات العيد" حتى 20 أغسطس

أعلنت هيئة السكة الحديد عن استمرار تشغيل قطارات العيد حتي يوم 20 أغسطس الجاري، وذلك لنقل الأهالي فور عودتهم من أجازة عيد الأضحي المبارك.



وأكدت هيئة السكة الحديد، على أنه لم يتم رصد أى شكاوى من المواطنين فور عودتهم من أجازة عيد الأضحي المبارك وذلك بسبب رفع درجة الإستعداد القصوي داخل المرفق وتوفير كافة احتياجات المواطنين، وإنضباط مواعيد رحلات العودة.



وإشارت الهيئة، إلى أن توفير خدمة العملاء لأول مرة على أرصفة المحطات، كان لها مردود إيجابي من المواطنين وساهمت بصورة أساسية في عدم وجود أى معوقات أمام المواطنين خلال استقلال القطارات.

