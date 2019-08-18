"المكرمون في عيد العلم ".. ماذا قدم هؤلاء لمصر؟

احتفلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بعيد العلم في عامه الـ 75، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقام الرئيس السيسي بتكريم أبرز علماء مصر بجامعاتها ومراكزها البحثية الحائزين على جوائز الدولة المختلفة.



ويستعرض لكم موقع "الدستور" أبرز المعلومات عن المكرمين من علماء الدولة في عيد العلم:



الدكتور محمد عبد القادر صبح

أستاذ بمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة، ومدير مركز البحوث الطبية التجريبية بكلية الطب، حصل على جائزة الدولة التقديرية للعلوم الطبية عام 2009، ووسام الدولة في العلوم من الدرجة الأولى، عام 2013.



وقام بتنفيذ منهج علمي لطلبة برنامج مانشستر، ومنح صيفية لطلبة الكلية للمشاركة فى البحث العلمى، وقد تمكن 36 من هؤلاء الطلاب من تنفيذ مشاريع بحثية وإلقائها فى مؤتمرات دولية محترمة.



الدكتور نبيل عبد الباسط إبراهيم

أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث (كيمياء وتكنولوجيا النسيج)، حصل على جائزة الدولة التقديرية للعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجائزة النيل فى العلوم التكنولوجية المتقدمة.



واستطاع باستخدام تكنولوجيا النانو في إنتاج ألياف سيراميكية مبتكرة بالتعاون مع شعبة الكيمياء غير العضوية، فضلًا عن استخدامها فى إكساب الأقمشة العديد من الخصائص الوظيفية، منها الحماية من الأشعة، الحماية من الميكروبات، التنظيف الذاتي.



الدكتورة مها سعد على زكي

أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث، وتعمل بمجال الوراثة البشرية منذ عام ١٩٨٦، حصلت على جائزة الدولة للتفوق العلمى عام ٢٠١١.



قامت باكتشاف نوع من العيب الخلقي في تكوين المخ في المرضى المصريين لم يتم ذكره بالمراجع، وهو التصاق جزع المخ بالمهاد، وتم رصده بإحدى المجلات حيث تم وصفه لأول مرة، إضافة إلى اكتشافها عددا كبيرا من الجينات مما ساهم في إضافة كبيرة للعلم وللبشرية للحد من الأمراض الوراثية.



الدكتور محمود محمد محمد النحاس

أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، حصل على جائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الأساسية عام 2011 من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعلى جائزة عين شمس التقديرية فى العلوم الأساسية لعام 2014.



يعد من دكاترة "highly cited researchers"، حيث إن أبحاثه تم أخذها كأبحاث مرجعية في العديد من المؤلفات البحثية والكتب المرجعية والرسائل العلمية.



الدكتور محمد راغب لبيب سالم

أستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2018.



وتتناول بحوثه زيادة أعداد الخلايا الشجيرية بعد حقن السيكلوفسفاميد، الذي لا يتأثر بالعلاجات الكيميائية الأخرى، ونظرًا لأهمية أبحاثه تمت دعوته لكتابة مقالات مرجعية تم نشرها بدوريات عالمية متخصصة، منها: موسوعة علوم الحياة، ومقال مرجعي شمل 115 باحثًا على مستوى العالم.



الدكتورة رجاء طه أحمد منصور

مؤسس ومديرة أول مركز لأطفال الأنابيب فى مصر، المتخصص فى العلوم التكنولوجيه المتقدمه في مجال الإخصاب الطبى المساعد.



استطاعت أن يكون لها دورًا بارزًا في مجال الإخصاب خارج الجسم ونقل الأجنة، ويقدم المركز للمرضى أحدث الطرق لعلاج العقم باستخدام علوم طبية تكنولوجية متقدمة.



الدكتور جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور

أستاذ متفرغ لأمراض النساء والتوليد بكلية طب الأزهر بنين القاهرة ومدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية، وحصل على عضوية الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد.



الدكتور صلاح صبري أحمد عبية

أستاذ ومدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية، وأنشأ مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا منذ عام 2012.



اكتسب مكانة علمية متميزة على المستوى العالمى في مجال هندسة الفوتونيات وتطبيقاتها التي تخدم المجتمع فى مجالات مهمة، مثل: الطاقة الشمسية، بيئة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، مستشعرات طبية حديثة، أجهزه حاسوب ضوئية واتصالات واسعة المدى وفائقة السرعة وغيرها مما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.



الدكتورة إيمان محمد حسين خضر

أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة أسيوط، وعملت في جامعة أسيوط لمدة 35 عامًا، حصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية عام 2000.



استطاعت إنشاء وتعزيز إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية باستخدام التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، مما ساهم في خلق اهتمام هائل محليا فى تحسين نتائج السكتة الدماغية.



الدكتور هانى عبد العزيز طلبة الشيمي

أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة المدرسة العلمية، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة 2013، وحصل على جائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الزراعية لعام 2011.



وله براءة اختراع دولية فى علاج الأورام السرطانية باستخدام المركبات الطبيعية تحت رقم 2008044905 ـ2013، واشترك في إنشاء معمل التكنولوجيا الحيوية بمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.



الدكتور طارق عبد المنعم الديسطي

أستاذ متفرغ بمركز أمراض الكلى والمسالك جامعة المنصورة، وساهم في إنشاء أول قسم أشعة رقمي بجمهورية مصر العربية.



استطاع رفع اسم مصر فى جميع المحافل الدولية عن طريق المشاركة الفعالة، وتنظيم ورش العمل بالداخل والخارج، وترك بصمة علمية فى الدوريات والكتب والمراجع في مجال التخصص.



الدكتور دسوقي أحمد محمد عبد الحليم

أستاذ باحث وعميد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة، حصل على جائـزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية لعام 2002، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجية المتقدمة فى مجال العلوم الزراعية لعام 2009.



الدكتور شريف حسين قنديل

أستاذ بقسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، شارك في إنشـاء قسم علـوم المـواد بجامعة الإسكندرية، فكان الرئيس المؤسس للقسـم (1983 - 1993)، وأسهم فى تطوير العملية العلمية التعليمية والبحثية بالقسم، كما حصل على الجائزة التشجيعية وكذلك التقديرية من جامعة الإسكندرية.



الدكتور نبيل عبد المجيد محمود صالح

أستاذ متفرغ بقسم كيمياء وتصنيف النباتات بالمركز القومي للبحوث، حيث قام بنشر 134 بحث في مجال كيمياء المنتجات الطبيعية والتصنيف الكيميائى للنبات معظمها فى مجلات أجنبية عالمية.



الدكتور تيمور أبو هندي

أستاذ متفرغ طب وجراحة الذكورة والتناسل كلية الطب جامعة القاهرة، تخصص في الذكورة والتناسل بالمجلات العلمية المتخصصة برصيد 132 مقالة دولية و45 مقالة محلية، جميعها اهتمت بعقم الذكور والقصور الجنسى، بالإضافة إلى الأمراض الجنسية المعدية، والعلاج بإنتاج علمى متواصل ذي أصالة وابتكار.



وحصل على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى بمجال تطبيقى يخص التخصص، وهو "التحكم فى حركة الحيوانات المنوية"، وتتسم الفكرة بسهولة التطبيق وقلة التكلفة.