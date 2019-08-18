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عالم

الصين تتحدى بأرخص هاتف ذكي يدعم خدمات الجيل الخامس CC0

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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تحدت شركة صينية رائدة، كافة الشركات التقنية في العالم، بإعلانها عن طرح ما وصفته بـ"أقوى وأرخص هاتف ذكي يدعم خدمات الجيل الخامس للاتصالات (5G)".

وقالت شركة "فيفو" الصينية الرائدة إن هاتفها الجديد المتميز "فيفو آي كيوو برو 5 جي" سيتم الكشف عنه رسميا يوم 22 أغسطس الجاري.

رغم أن "فيفو" لم تكشف حتى الآن عن السعر المتوقع طرح الهاتف الجديد به، ولكن تقارير أشارت إلى أن سعره لن يتخطى حاجز الـ300 دولار أمريكي.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن الهاتف فعليا حصل على تصديق من هيئة الاتصالات الصينية، حتى يتم طرحه في كل الأسواق العالمية.

وأشارت صحيفة "الهند اليوم" إلى أن نائب رئيس شركة "فيفو"، أكد بنفسه على أن الهاتف سيكون أرخص هاتف يعمل بنظام "الجيل الخامس" للاتصالات.

أما عن باقي المواصفات، فوصفت بأنها ستكون متميزة، حيث سيتم دعمه بشاشة "سوبر أموليد" بقياس 6.4 بوصة بدقة "فائقة الجودة +".

وسيتم تزويده بمعالج خارق من نوع "سنابدراجون 855 +"، وذاكرة عشوائية "رام" بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرا، فيبدو أنها ستكون متميزة بصورة فريدة، حيث سيتم دعمها بكاميرات خلفية ثلاثية الأساسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية بدقة 13 ميجابيكسل، والثالثة بدقة 12 ميجابيكسل، فيما ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل.

وسيتم تزويد هاتف فيفو ببطارية قوية بسعة 4500 ميللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع.

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