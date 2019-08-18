"نقل أم تراكمي".. القصة الكاملة حول حيرة الصف الثاني الثانوي

حيرة سيطرت على أولياء أمور الصف الثاني الثانوي بسبب عدم إصدار أى بيان رسمي - حتى الآن - من وزارة التربية والتعليم أو أى جهة تقول إذا كان الصف الثاني الثانوي "نقل أم تراكمي"، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أراء جميع أطراف القصة.



فى البداية، قال عمرو عبد السلام المحامى إن هيئة الدفاع قد وجهت للدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام خلال جلسة الصف الثاني الثانوي أمس السؤال 4 مرات إذا كان الصف الثاني الثانوي العام المقبل تراكمي أم نقل، وقال حجازى أنه حتى الآن لم يتم تعديل قانون الثانوية العامة ولذلك سوف يكون عام نقل.



وأضاف عمرو عبد السلام فى تصريح خاص لـ"الدستور" أنهم فى انتظار حكم المحكمة والتى تم تأجيل جلسة النطق بالحكم ليوم 4 سبتمبر المقبل.



وأشار عمرو عبد السلام خلال تصريحاته أنه فى حال تطبيق الثانوية التراكمية بدون تعديل القانون رقم 20 لعام 2012 الخاص بامتحانات الثانوية العامة وجعلها عام واحد فذلك يشكل جريمة جنائية وهى تعمد تعطيل العمل بأحكام القوانين واللوائح من الموظف العام استغلال لسلطة منصبه.



وزير التربية والتعليم تدخل قائلًا عبر جروب تمرد معلمى مصر: "لم تحكم المحكمة بشيء وتأجلت الجلسة إلى 4 سبتمبر.. تحروا الدقة يرحكمكم الله".



فى سياق متصل، قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الدكتور محمد عمر، إنه يرجو من المعلمين وأولياء الأمور عدم الانصياع وراء ما ينشر من مواقع التواصل الاجتماعى أو التصريحات المنقولة عن مصادر غير رسمية.



وقال: "عندما ترغب الوزارة فى طرح بيان عام أو خاص بقضية ما ينشر من خلال موقعها الرسمى فقط، وغير ذلك إشاعات تهدف إلى إثارة البلبلة فقط".



واستكمل: "الوزارة لديها مشروع إصلاحى بدأ بالفعل، تبنته الإدارة التنفيذية لصالح مستقبل أفضل لمصر، وذلك وفق خطة واضحة تتضح معالمها فى رؤية مصر المستدامة ٢٠٣٠، وآلياته واضحة فى برنامج عمل الحكومة الذي قدم لمجلس النواب العام الماضي".



واختتم بيانه قائلا:"وادعو الجميع بلا استثناء الى الاطلاع عليهم جيدا للمعرفة والإحاطة لكي لا يقعوا في براثن الإشاعات المتداولة والتى تستهدف استقرار الوطن".



من ناحيتها، علقت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، على حالة الجدل التى أثيرت، منذ أمس، حول الصف الثاني الثانوي، وما إذا كان تراكميا أم نقل، قائلة: أولياء الأمور لهم الحق فى معرفة كافة التفاصيل قبل بدء العام الدراسي الجديد نظرًا لحالة عدم الاستقرار.



وأكدت لـ"الدستور" أنه حتى الآن لم يصدرقانون يشير إلى تغيير نظام الثانوية العامة قائًلة:" لم يصلنا فى البرلمان أى قرار خاص بهذا الأمر.. والبرلمان فى إجازة ولن نعود إلا بعد بداية العام الدراسي".



وتابعت: أعتقد أن العام المقبل سيكون تجريبيا أو تدريبيا كما هو، مؤكدة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سيعلن كافة التفاصيل ويطمئن الجميع من خلال مؤتمر صحفى او بيان رسمي صادر عن الوزارة قبل بداية العام الدراسي الجديد.