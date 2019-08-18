تجديد حبس عاطل وفتاة بتهمة قتل معيد بجامعة القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد، حبس عاطل وفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في قتل معيد بكلية الزراعة جامعة القاهرة لسرقته.



كان المستشار مصطفى ذكرى، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل المجني عليه بهدف سرقته، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



وجاء في مناظرة النيابة تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات الكلية، أن الجثة لمعيد بكلية الزراعة بجامعة القاهرة يدعى "عمرو. ع"، 38 عامًا.



وتبين أن الجثة بها 3 طعنات في البطن، مع وجود آثار كدمات متفرقة في الجسم، وتهشم في الجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة عدة مرات في الرأس، كما تبين أن الوفاة كانت منذ ما يقرب من أسبوعين، وتم العثور على كمية من الديدان في الرأس بالجمجمة نتيجة تحللها وتعفنها وعدم اكتشاف الوفاة إلا عقب ظهور رائحة كريهة.