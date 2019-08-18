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حوادث

2 سبتمبر.. الحكم على المتهمين في "أنصار بيت المقدس"

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:23 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأحد، حجز محاكمة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس" لجلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت المحكمة قد استمعت لدفاع المتهمين الذي طلب البراءة لموكليه تأسيسًا على عدم جدية محاضر التحريات، ودفع ببطلان قرار الاتهام الخاص بالمتهم 90 "محمود محمد عبد الغني" وذلك لإضافة حيازة وإحراز أسلحة بقرار الاتهام رغم عدم ضبطه بثمة أسلحة أوذخائر، وعدم شمول أدلة الثبوت على ذلك.

كما دفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم تحديد الأفعال التي قام بها المتهمون، وبطلان الإقرار الصادر من المتهمين 80 و89 و207 لأنها جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي- على حد قوله- وعقب بالقول بأن المتهمين أنكروا الاتهامات جميعها في أول جلسة بعد التحقيق معهم.

ودفع ببطلان إقرار المُتهم الوارد "محمد عيد" على كل من "أسامة عزمي" و"الحسن أحمد عبد القادر"، لأن أقوال متهم على متهم لا ترقى لمرتبة الدليل، وخلو الأوراق من ثمة تسجيلات صوتية أو مكاتبات أو برقيات مما يفيد باشتراكهم في التنظيم أو الوقائع الماثلة في الدعوى، وعدم وجود دليل.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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