"الأرصاد": انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم (فيديو)
الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:23 م
ياسمين عباسطباعة
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الجو ممتع خلال الـ72 ساعة بعد انخفاض 10 درجات مقارنة بالأيام الماضية.
وأشار "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة فترات الليل والصباح الباكر، مع نشاط للرياح.
وأوضح "شاهين"، أن هناك تكونًا للشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، نتيجة الموجة القادمة من البحر المتوسط، إضافة إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على بعض المناطق، منها حلايب وشلاتين وأسوان والأقصر وأبوسمبل. اضغط
وأشار "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة فترات الليل والصباح الباكر، مع نشاط للرياح.
وأوضح "شاهين"، أن هناك تكونًا للشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، نتيجة الموجة القادمة من البحر المتوسط، إضافة إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على بعض المناطق، منها حلايب وشلاتين وأسوان والأقصر وأبوسمبل. اضغط