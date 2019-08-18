الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

توك شو

"الأرصاد": انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم (فيديو)

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:23 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
طباعة
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الجو ممتع خلال الـ72 ساعة بعد انخفاض 10 درجات مقارنة بالأيام الماضية.

وأشار "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة فترات الليل والصباح الباكر، مع نشاط للرياح.

وأوضح "شاهين"، أن هناك تكونًا للشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، نتيجة الموجة القادمة من البحر المتوسط، إضافة إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على بعض المناطق، منها حلايب وشلاتين وأسوان والأقصر وأبوسمبل. اضغط

موضوعات متعلقة

منذ يوم

من هو الفريق أسامة ربيع الرئيس الجديد لهيئة قناة السويس (سيرة ذاتية)

منذ حوالي 3 ساعات

وصول ميتشو مدرب الزمالك الجديد لمطار القاهرة

منذ يوم

السيسى ينفعل على محافظ الإسكندرية: بيوت الله لا تُبنى على أرض وضع يد

منذ حوالي 23 ساعة

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

ads

الصور

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

الأكثر قراءة

عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن موقف رمضان صبحي والسولية من السوبر

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حكم حبسه

حلاوة زمان

شاهد.. بوسترات حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة في رأس البر

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

في حوار نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "الرجالة صدموها"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

الصحة

احذر.. خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

الصين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لضمان إمدادات مستقرة للأدوية

احذر.. بعض الأطعمة ممنوعة لطفل التوحد

الرئيس نيوز

برلمانيون يشكرون مميش: "تطور قناة السويس استفادت منه حركة التجارة العالمية"

مفاجأة في جريمة ذبح أب لابنتيه انتقاما لشرفه في الحوامدية: الفتاتان عذراوتان

خاص| حملة واسعة لحصر التعديات على أراضي الأجانب المملوكة للدولة

بـ"مدرعات ST 100".. مصر تستعد لدخول عالم تصدير الأسلحة

منوعات

بيع مهر إنجليزي بـ800 ألف يورو

هذه الأطعمة "خطيرة جدًا" على الإفطار.. لا تتناولها

"الفئران المشوية".. وجبة تزداد رواجًا في دولة آسيوية

عملية احتيال ماكرة.. زوجان يلفقان الحمل والولادة والوفاة لجمع المال

كشكول

فتح باب التسجيل بكليات الأهرام الكندية الثلاثة الجديدة

ثانوية عامة (دور ثان).. "تعليم البحيرة": تغيب 4 طلاب في ثاني أيام الامتحانات

ثانوية عامة (دور ثان).. تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى من امتحان اللغة الفرنسية

"تعليم القاهرة" يتفقد استعدادات العام الجديد بـ"سعد زغلول"الرسمية

إسلام سياسي

وزير الإعلام اليمني: تعيين سفير لـ"الحوثي" بإيران مخالفة لمجلس الأمن

داعش ينشر صورة منفذ الهجوم الإرهابي على حفل زفاف بأفغانستان

مسئول يمني: لن نسلم معسكرات عدن لتنظيم الإخوان الإرهابي

ممدوح إسماعيل: الإخوان تعيش فى تيه الخلافات ولا تملك أدوات التفاوض


زيت وسكر

رئيس جهاز 6 أكتوبر: رفع المخلفات بمناطق السياحية الرابعة والسادسة

تسليم أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة في هذا الموعد

“الصحة” تُعلن نتائج جديدة بشأن عمل البعثة الطبية للحج

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18 – 8 – 2019

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
ماجد حبته
صفحة السودان الجديدة
نرمين يسر
تألق يكن فؤاد السنهوري وغياب أحمد حلمي
بسنت حسن
لبسناكم طرح
المزيد

الثقافة

أمسية موسيقية لـ"أميرة الإيقاع" بمسرح سيد درويش الليلة

"ربما يكون مغلقا" و"لمبة نيون" فيلمين قصيرين بمكتبة الإسكندرية

"ثقافة بلا جدران" بشاطئ رأس البر

صور الحياة الطبيعية والبرية بمكتبة مصر الجديدة اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك