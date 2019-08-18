عاجل.. "داعش" يعلن مسئوليته عن تفجير حفل زفاف غرب كابول

أعلن تنظيم "داعش" في سوريا والعراق مسئوليته عن التفجير الكبير في غرب مدينة كابول الأفغانية، حسب فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأصدر التنظيم بيانًا باللغة العربية كشف فيه عن شخصية الانتحاري منفذ الهجوم، سماه "أبوعاصم الباكستاني".



ووصف البيان أن الهجوم "استهدف تجمعًا لمشرقيين، غير المؤمنين".



وأعلنت الداخلية الأفغانية أن انفجارًا وقع، مساء السبت، داخل فندق شهير بدبي في الحي السادس من المدينة، وأن مفجرًا انتحاريًا فجّر نفسه بين ضيوف حفل زفاف.

