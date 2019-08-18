تجديد حبس المتهم بقتل نجل شقيقه في الخانكة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل نجل شقيقه في الخصوص.



وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم قيد نجل شقيقه بالحبال وتعدى عليه بالضرب، وأطلق كلبه الخاص عليه 3 أيام لنهشه ما أدى إلى مصرعه.



واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة وتعذيب نجل شقيقه وتوثيقه والتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وذلك بسبب سوء سلوكه وكثرة تشاجره مع الجيران بصفة مستمرة قائلًا: "أنا كنت بأدبه" وأرشد المتهم عن الكلب المستخدم في الواقعة.



وكان المقدم محمد شديد رئيس قسم شرطة الخصوص تلقى إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بوصول "م. أ. ف" 17 سنة، طالب، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر وتوفي عقب وصوله المستشفى.



تم إخطار اللواء طارق عجيزي مدير أمن القليوبية فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال والد المتوفي "أ. ف. ز" 43 سنة، عامل بمقهى، قرر بقيام شقيقه بتقييد نجله منذ 3 أيام بماسورة الغاز الطبيعي بمنزله وأطلق عليه الكلب الخاص به ما أدى إلى عقره وتعدى عليه بالضرب ما تسبب في وفاته.