مصرع وإصابة 6 أشخاص في سقوط مصعد بكوريا الجنوبية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر سقوط مصعد في موقع بناء سكني بمدينة سوكشو بإقليم جانجوون بكوريا الجنوبية.



وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت أن الأشخاص الثلاثة كانوا داخل المصعد عندما سقط بهم من الطابق 15 إلى الأرض، ونجا شخص رابع كان في المصعد أيضا ونقل إلى المستشفى.



أما الاثنان الآخران، وهما عاملان أجنبيان من أوزبكستان، فقد كانا على الأرض وأصيبا بالحطام عند سقوط المصعد، ونقلا أيضا إلى المستشفى، وجميع الضحايا عمال.. ولم يعرف على الفور سبب سقوط واحد من مصعدين تم تركيبهما خارج المبنى المؤلف من 30 طابقا.



وذكرت الشرطة أن العمال كانوا يعملون في تفكيك المصعدين.