كندا تصف الاتفاق الدستوري في السودان "باللحظة التاريخية"

أشادت الحكومة الكندية اليوم الأحد، بتوقيع الاتفاق الدستوري المؤقت في السودان ووصفته "باللحظة التاريخية"، مشددة على استعدادها دعم شعب السودان في هذه العملية.



وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في بيان لها،: "هذه لحظة تاريخية لشعب السودان ترحب كندا بالجهود التي تبذلها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان والتي جعلت هذا الاتفاق ممكنا".



وأَضافت: "تدعو كندا جميع القادة السودانيين إلى تعزيز روح التعاون هذه لتشكيل الحكومة وفقا للجداول الزمنية المحددة في الاتفاقية المتعلقة بحكم السودان خلال الفترة الانتقالية".



وتابعت: "إن كندا مستعدة لدعم شعب السودان خلال هذه العملية، وهي عملية تحمل وعدا بحكومة حقيقية بقيادة مدنية تضم جميع الأشخاص - بمن فيهم النساء - تحترم حقوق الإنسان وتقود السودان إلى مستقبل مزدهر".