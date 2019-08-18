أحياء المنطقة الجنوبية تشن أولى حملاتها على المخالفين بعد انتهاء العيد

شنت أحياء جنوب القاهرة حملاتها على المخالفات بالسيدة زينب وبالمقطم بعد انتهاء الإجازة الرسمية، ورفعت تراكمات القمامة وحررت عدد من المخالفات.



وأشار حي جنوب القاهرة في بيان له، أنه شن حي السيدة زينب حملة لرفع الإشغالات من مساكن أبو الريش ميدان السيدة زينب - شارع بورسعيد - روضة السيدة - أرض جزيل - منطقة سور مجرى العيون - قدرى - خيرت نوبار- إسماعيل إباظة - الفلكي- المبتديان القصر العيني -علي يوسف - الريس - ميدان أبو الريس - بيرم التونسي - مستشفى المقطم - محيط مسجد الرواس، كما قام الحي برفع تراكمات القمامة من شوارع الحي، وتمت جميع الأعمال بمشاركة مسؤلي المتابعة الميدانية والإشغالات وتحت إشراف رئيس حي السيدة زينب.



وفي سياق متصل قام حي المقطم بإيقاف أعمال وفك شدة خشبية بـ12 مساكن أطلس، وشن الحي حملة لرفع الإشغالات أمام المقاهي والمحلات بشوارع الحي، بالإضافة إلى حملة لنظافة ورفع تراكمات القمامة بشارع 9 - الجبل - مـدخل الأسمرات - صبحي حسين والشوارع الداخلية - منطقة الزلزال - السوق - وأمام موقف الأتوبيس وتمت جميع الأعمال بمشاركة مسئولي المتابعة الميدانية والإشغالات وتحت إشراف لواء مدحت عبد اللطيف رئيس حي المقطم.