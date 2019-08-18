صحف إيطاليا تبرز تألق باولو ديبالا خلال فوز يوفنتوس وديا على تريستينا

سلطت صحف إيطاليا الصادرة اليوم الأحد الضوء على تألق الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، بعدما قاد فريقه للفوز في آخر مبارياته الودية بهدف نظيف على فريق تريستينا الإيطالي.



وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" (هدف من الجوهرة)، قائلة: إن ديبالا قاد يوفنتوس للفوز على تريستينا وديًا بهدف نظيف إلا أنه أهدر ركلة جزاء..مشيرة إلى أن البوسنى إديندجيكو أسهم في فوز روما وديا على أريزو الإيطالي 3-1.



وحملت صحيفة (توتو سبورت) عنوانا هو (هذا هو قميصي، ديبالا يقدم عرضًا ليوفنتوس).. قائلة: "هدف بطريقة رائعة، الجوهرة يضمن الفوز ليوفنتوس في آخر المباريات الودية أمام تريستينا، ويهدر ركلة جزاء لكن أداءه كان رائعًا.. أما البرتغالي كريستيانو كريستيانو فقد غاب، الأرجنتينى غونزالو هيجواين والكرواتى ماريو ماندزوكيتش على الدكة بينما الويلزى آرون جيمس رامزي يظهر لأول مرة".



ومن جانبها.. عنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"(إنتر ميلان معجب، ويقترب من إغلاق صفقة التشيكي أليكسيس سانشيز قادما من مانشستر يونايتيد!.. ونابولي يبحث ضم الأرجنتينى ماورو إيمانويل إيكاردي قادما من إنتر ميلان".