فوز الصين بأول شحنة تصدير من النفط الخام الكيني

فازت شركة نفط صينية متعددة الجنسيات مملوكة للدولة بصفقة لشراء أول شحنة تصدير من النفط الكيني، حيث من المقرر أن تبحر الشحنة البكر من 200 ألف برميل من النفط الخام من ميناء مومباسا الشهر المقبل.



وكشف أندور كاماو الأمين العام للنفط بوزارة البترول والتعدين في نيروبي أن شركة "كيمشاينا" المحدودة بالمملكة المتحدة فازت بالعرض، باعتبارها المشتري الأول لأول شحنة تصدير من النفط الخام من كينيا، فيما يمثل انضمام كينيا إلى رابطة الدول المصدرة للنفط.



وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت، أن الشركة الصينية، وهي الذراع التجاري لشركة "كيمشاينا"، تعمل في تجارة وتخزين وشراء النفط لصالح شركات تكرير النفط التابعة لشركة "كيمشاينا" التي لها أيضا وجود في غرب أفريقيا.