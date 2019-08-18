ولي عهد اليابان يزور بوتان مع والديه في أول رحلة خارجية

يقوم ولي عهد اليابان الأمير أكيشينو وقرينته الأميرة كيكو بزيارة عائلية خاصة لمملكة بوتان بجنوب آسيا برفقة نجلهما ولي العهد الأمير هيساهيتو "12 عاما" في أول رحلة له خارج اليابان.



وذكرت صحيفة (جابان تايمز) على الإنترنت، أن هذه أول رحلة خارجية للأمير هيساهيتو الطالب في المرحلة الإعدادية الذي أصبح في المرتبة الثانية في عرش الأقحوان بعد تولي عمه الإمبراطور ناروهيتو العرش في مايو الماضي.



وأضافت الصحيفة أن أفراد العائلة الملكية تلقوا ترحيبا من أفراد العائلة الملكية في مملكة بوتان ثم قاموا بزيارة المتحف الوطني.



وأوضحت وكالة شؤون العائلة الملكية في طوكيو أن العائلة ستلتقي بملك بوتان على مأدبة غذاء غدا الاثنين في العاصمة تيمفو، كما سيقومون بزيارة بعض المعابد والمتاحف خلال إقامتهم قبل عودتهم في 25 أغسطس الجاري إلى اليابان.



وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع مملكة بوتان منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في عام 1986 حيث قام عدد من أفراد الأسرة الملكية في اليابان بزيارة بوتان التي تحدها الصين من الشمال والهند من الجنوب والشرق والغرب.