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عالم

المئات من مهاجري مالاوي وموزمبيق يعودون من جنوب إفريقيا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من أربعمائة مهاجر من مالاوي وموزمبيق قد عادوا إلى بلادهم بطريقة طوعية من جنوب إفريقيا، التي كان معظمهم يقيمون فيها بطريقة غير مشروعة، موضحة أن حوالي 281 مهاجرا من مالاوى و128 مهاجرا من موزمبيق عادوا إلى بلادهم منذ شهر يونيو في العام الماضي.

وأوضحت المنظمة- في بيان لها اليوم- أنها ساعدت على تسهيل عودة أولئك المهاجرين بطريقة طوعية من خلال تمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال إمبيلو نكومو، رئيس مكتب المنظمة في مالاوي: إن المنظمة عقدت اجتماعا في مدينة بلانتاير، هذا الأسبوع، وشارك فيه مسئولون كبار من مالاوي وموزمبيق وجنوب إفريقيا للمساعدة بصورة جماعية على إعادة كثير من المهاجرين من جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن المسئولين بحثوا أسباب الهجرة وسبل زيادة رغبة المواطنين في البقاء في بلادهم بدلا من الهجرة بطريقة غير مشروعة.

وأشارت المنظمة إلى أن ملايين من مهاجري مالاوي وموزمبيق يقيمون في جنوب إفريقيا، ولكن كثيرا منهم يواجهون تحديات هناك، مؤكدة دعمها كل من يرغب منهم في العودة إلى بلاده بطريقة طوعية، وأنها تساعد على إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

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