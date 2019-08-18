حكومة جبل طارق ترفض طلب واشنطن الإبقاء على الناقلة الإيرانية

رفضت حكومة جبل طارق, اليوم الأحد، طلبا أميركيا بالإبقاء على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، حسبما أفاد موقعا سكاي نيوز والعربية.



يذكر أن حكومة جبل طارق قد أفرجت عن الناقلة الإيرانية "جريس 1"، والتي كانت احتجزتها بريطانيا في جبل طارق، حيث كانت متجهة إلى سوريا وهي محملة بالنفط الإيراني كانتهاك واضح للعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على طهران.



يأتي احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية ردا على احتجاز إيران ناقلة نفط كانت تحمل العلم البريطاني، في مضيق هرمز.