أمسية موسيقية لـ"أميرة الإيقاع" بمسرح سيد درويش الليلة

ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش٬ تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلًا فى الثامنة مساء اليوم٬ حيث أعدت برنامج فنى متميز يضم باقة متنوعة من الأعمال الغربية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية التى أعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب آلة الماريمبا.



والمعروف أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة وهى فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الايقاع، وكونت مجموعتها الموسيقية وطافت معهم معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع) نظرا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الايقاعية.