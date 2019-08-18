تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحان اللغة الفرنسية والتربية الوطنية

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، السيد أحمد سويلم، اليوم الأحد، من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أعمال الامتحانات بفترتيها، الأولى "لغة أجنبية ثانية" والثانية "تربية وطنية"، ولم ترصد غرفة العمليات اية شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.



وصرح "سويلم" بأن المقيدين في إمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (15) طالب وطالبة، أدى الامتحان (13) طالب وتغيب طالبان، وفي مادة التربية الوطنية مقيد (12) طالب وطالبة، وأدى الامتحان (10) طلاب وتغيب طالبان وذلك في 10 لجان على مستوى المحافظة، واطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحانات، كما تابع توفير كل احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين ب 21 استراحة منهم 10 استراحات للسيدات.