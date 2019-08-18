مصدر: وزير بريطاني سابق سرب الوثائق التي توضح تأثيرات بريكست السلبية

قال مصدر حكومي بريطاني اليوم الأحد، إن الوثائق التي توضح بالتفصيل التأثير السلبي لخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من الصفقة قد تم تسريبها من قبل وزير سابق في محاولة للتأثير على مفاوضات الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.



كما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة رويترز اليوم الأحد،"لقد سربه وزير سابق عمدا في محاولة للتأثير على المناقشات مع زعماء الاتحاد الأوروبي".



يذكر أن صحيفة "صنداي تايمز"، نشرت وثائق تفيد بأن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

