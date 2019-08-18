بولندا.. محاولات مستميتة لإنقاذ محاصرين في كهف بجبال تاترا

يقاتل أكثر من 24 من عمال الإنقاذ للمساعدة في إنقاذ اثنين من المحاصرين في كهف في جبال تاترا في بولندا، حسبما ذكرت هيئة إنقاذ الجبال، اليوم الأحد، بعد أن غمر نفق ضيق بالمياه، مما حال دون خروجهم.



وقال ممثل لخدمات الإنقاذ إنه لم يكن من الممكن حتى الآن إقامة اتصال مع هذين الفردين، وإن القلق يتزايد على صحتهم.



يذكر أن الفردين أصبحا محاصرين في كهف فيلكا سنيزنا، يوم السبت، فيما تم إرسال أول مجموعة إنقاذ، مساء السبت، ومنذ ذلك الحين تم إرسال مجموعتين أخريين، بما في ذلك عمال من إدارة الإطفاء في كراكوف.



يذكر أن ظروف الإنقاذ كانت صعبة بشكل خاص بسبب الفيضانات التي يمكن أن تعرض المنقذين للخطر.