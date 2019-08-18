مصر للطيران تسيّر 18 رحلة غدًا لعودة 4200 حاج إلى أرض الوطن

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسيّر الشركة، غدًا الاثنين، 18 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 4200 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجًا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية، وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة وبورسعيد، ووزارة الصحة، وبعثات داخلية، والأزهر الشريف، وشركات سياحة، بخلاف رحلات العمل.



وبنهاية رحلات اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت 15000 حاج، وذلك اعتبارًا من يوم 13 أغسطس.