بوبي مورفي يوجه دعوة لدانيال براين للحلبة

صدر بوبي مورفي تهديدًا جديدًا إلى خصمه دانيال براين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كما تشاهدون أدناه، حيث وجه مورفي دعوة لبراين وأخبره إذا كانت لديه مشكلة شخصية معه فليتوجه إلى حلبة سماكداون يوم الثلاثاء المقبل من هذا الأسبوع، وهذا المكان الذي واجه فيه رومان رينز الثلاثاء الماضي.



عقب ساعات من نشر مورفي التحدي قبله براين، الجدير ذكره أن بوبي يواجه صعوبة مع براين وراون قبل سمرسلام، عندما اعترف الأول لرومان أن الثنائي السبب في الهجوم الغامض عليه الأسابيع الماضية.



وترجع شهرة مهرجان سمرسلام للمصارعة الذي يقام في شهر أغسطس، وهو يعتبر ثاني أكبر مهرجان بعد ريستلمانيا.



بدأ المهرجان في تاريخ 29 أغسطس 1988 في نيويورك، وهو واحد من المهرجانات الأربعة الكبيرة: راسلمينيا، ورويال رمبل، وسرفايفر سيريس، وهو ثاني أقدم مهرجان منذ 1988 حتى الآن.