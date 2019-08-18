حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.



ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1323 طن قمح، وصندل نهري بحمولة إجمالية 856 طن قمح.

في حين غادر عدد 605 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 36767 من البضائع العامة منها عدد 64 سيارة نقل محملة بـ 2894 طن قمح.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 70106، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26214 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 660 طن فوسفات و3380 طن يوريا.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 63 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 56 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2104 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 855 طن قمح و12358 طن حديد و2346 طن خشب و1500 طن زيت.