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عالم

آلاف المتظاهرين في مختلف المدن الكندية دعما للصين وهونج كونج

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:58 م
جريدة الدستور
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تواجه الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للحكومة الصينية وآخرين مؤيدين للديمقراطية في هونج كونج في مظاهرات حاشدة في شتى المدن الكندية وخاصة في فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.

وتأتي هذه التجمعات في الوقت الذي تنظم فيه هونج كونج احتجاجات للأسبوع الحادي عشر على التوالي، حيث نظمت مظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومؤيدة لبكين في المدينة نهاية الأسبوع.

وتجمهر المتظاهرون من المعسكرين أمام محطة المترو في مدينة فانكوفر الغربية التي تعتبر موطن الجالية الصينية في البلاد، مع انتشار حاشد لقوات الشرطة للفصل بينهما.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن مؤيدين من المعسكرين واجها بعضهما البعض في تورنتو أكبر مدن كندا مع انتشار جو من التوتر.

وقالت جلوريا فونج رئيسة رابطة "كندا-هونج كونج لشبكة "سي بي سي نيوز": "لقد حصلنا على تصريح من الشرطة لإطلاق مسيرة سلمية، ومع ذلك قبل أن نتمكن من الخروج لبدء مسيرة، لاحظنا أن هناك مسيرة مضادة منظمة جيدا هنا من قبل المعسكر الموالي للصين.

وتدخلت الشرطة للحفاظ على مسافة بين الفريقين في مدينة كالجاري بمقاطعة ألبرتا الغنية بالبترول، حسبما ذكرت شبكة سي بي سي.

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