بورصة الكويت تخسر 90.7 نقطة بختام تعاملات اليوم



وجرى التداول بختام التعاملات على 178.9 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار كويتى عبر 7039 صفقة.



وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.64%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.14،%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%.



وجاء سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32.81%، تلاه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 8.99%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 7.23%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.21%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.89%، ثم شركة المنتجعات الدولية بنسبة 9.77%.

انخفضت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.49% خاسرا 90.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5984.41 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% خاسرًا 112.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6572.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.93% خاسرًا 45.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4830.64 نقطة.